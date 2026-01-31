Beşiktaş, Konyaspor'u 2-1 Yendi

SÜPER Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 36'ya yükseltirken, Konyaspor 19 puanda kaldı.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çaldı. Kolak'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Suat Güz üstlendi.

Karşılaşmanın başında topa daha çok sahip olan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, 9'uncu dakikada Orkun ile gole yaklaşsa da kaleci Bahadır izin vermedi. 22'nci dakikada Orkun'un frikiği bu kez direkten auta gitti. Konuk Konyaspor, 23'üncü dakikada öne geçti. Muleka'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza alanı çizgisinin hemen üstünden yaptığı vuruşla topu kalesini terk eden Ersin'in altından ağlara gönderdi: 0-1. Siyah-beyazlılar bu gole 34'üncü dakikada Cerny ile cevap verdi. Orkun'un şutunda kaleciden seken topu takip eden Cerny, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. Golün ardından baskısını sürdüren Beşiktaş, 42'nci dakikada Cengiz ile direğe takıldı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısına da Beşiktaş daha çok topa sahip olarak başladı. Siyah-beyazlılar gol pozisyonu üretmekte zorlanırken, ilk tehlikeli pozisyonu 60'ıncı dakikada Muleka ile Konyaspor yakalasa da değerlendiremedi. Beşiktaş, 77'nci dakikada Orkun Kökçü ile öne geçti. Yeni transfer Asllani'nin yaptığı ortanın ardından oluşan karambolde top ceza sahası için sol çaprazında Orkun'un önünde kaldı. Orkun'un yerden sert şutunda top uzak direk dibinden ağlara gitti: 2-1. Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani sadece 6 dakika oyunda kalabildi. 76'ncı dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyun dahil olan 23 yaşındaki futbolcu, 81'inci dakikada atağa çıkarken Deniz Türüç'e faul yaptı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Batuhan Kolak, Asllani'yi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

YÖNETİME TEPKİLER MAÇ BOYUNCA SÜRDÜ

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma boyunca uzun süre Başkan Serdal Adalı ve yönetimini istifaya davet etti. Karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin geri düşmesi ve beraberliği yakaladığı dönemde 'Yönetim istifa' tezahüratları yapan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda da uzun süre siyah-beyazlı yönetimi istifaya davet etti.

TOURE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Siyah-beyazlı ekibin Malili hücum oyuncusu El-Bilal Toure, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Konyaspor maçına ceza sınırında çıkan Toure, ikinci yarıda rakibinin yüzüne yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü. Bu sezon 4'üncü sarı kartını gören 24 yaşındaki futbolcu, cezalı duruma düştü. Toure, gelecek hafta iç sahada oynanacak Corendon Alanyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.