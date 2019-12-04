Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, kupa sınavına hazır
Son Dakika Spor Beşiktaş, kupa sınavına hazır - Son Dakika Spor

Beşiktaş, kupa sınavına hazır

6 saat önce

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında Anagold 24Erzincanspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, kupa sınavına hazır, System.String[]
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında Anagold 24Erzincanspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sağanak yağış altında basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Douglas Santos, Dorukhan Toköz ve Kartal Kayra Yılmaz ile salonda çalışan Atiba Hutchinson, Abdoulay Diaby ve Oğuzhan Özyakup katılmadı. Victor Ruiz ise tedavi sonrası sahada koşu yaptı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile devam eden idmanda ardından minyatür kale taktik maçı yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlıların çalışmasını, 'Çıplak Vatandaşlar' isimli tiyatro oyununda rol alan sanatçılar da izledi. Teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolcular, konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sanatçılar, takımı sahneledikleri tiyatro oyununa davet etti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu ilk maçında yarın saat 20.45'te Vodafone Park'ta Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak.


- İstanbul
Türkiye Kupası, Beşiktaş, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz görüntü!
Emniyetten Burak Yılmaz'ın çakar kullandığına ilişkin açıklama Beşiktaş, Odion Ighalo'nun transferi için harekete geçti! Real Betis, Elneny'yi transfer etmek istiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 20:05:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, kupa sınavına hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]