Trabzonspor'un takım kaptanı Jose Sosa, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecekleri maça odaklandıklarını belirterek, "Beşiktaş maçına özel bir konsantrasyonla hazırlanıyoruz. Bu maçta eğer iyi bir sonuç ve galibiyet alabilirsek taraftarımıza mutluluk hediye edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bunu hak ediyorlar." dedi.

Bordo-mavili ekibin antrenmanından önce basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sosa, ligde Beşiktaş ile yapacakları maçı kazanıp yollarına devam etmek istediklerini belirtti.

Beşiktaş maçına odaklandıklarını kaydeden Arjantinli futbolcu, "Gerçekten çok özel çalışma gerektiren bir hafta içindeyiz. Özel bir konsantrasyonla hazırlanıyoruz. Tüm takım bu maça odaklanmış durumda. Bu maçta eğer iyi bir sonuç ve galibiyet alabilirsek taraftarımıza mutluluk hediye edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bunu hak ediyorlar." diye konuştu.

Sosa, lige iyi başlayamadıklarını dile getirerek, "Ancak önemli olan nasıl bitirdiğinizdir. Bu, uzun bir yol. Biz de bu uzun yolda belki iyi başlayamadık ama yolun sonuna daha çok var. Oynayacağımız çok fazla maç var. Bizim açımızdan da diğer bütün takımlar açısından da uzun bir yol olacak, kolay bir yol olmayacak. Herkes için lig zor başladı. Biz de istediğimiz gibi başlayamadık ama yolun sonunu iyi getirebiliriz, bu da bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

"Lig uzun bir maraton"

Hafta sonu Beşiktaş ile yapacakları maçın önemine değinen 34 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Geçen yılı değerlendirecek olursak, geçen yılki maçla bir çıkışımız oldu ama asıl çıkış bizim odaklanmamızla alakalı bir durumdu. Tabii ki saha sonuçları istediğiniz gibi gelmeye başlayınca, kazanmaya başladığınız sürece çalışmanız daha kolay oluyor, daha sakin bir kafayla hazırlanmamız ve daha huzurlu bir ortamda hazırlanmanız mümkün olabiliyor. Bu haftaki gerçekten önemli bir maç ama her şey değil. Bizim için önemli olan saha içi skorları. Tabii ki alırsanız daha huzurlu olabilirsiniz ama bizim için önemli olan daha sakin kafayla ve daha iyi konsantrasyonla çalışabilmek. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Her maç önemli. Biz maç maç bakıyoruz, çünkü lig uzun bir maraton."

Bordo-mavili takımda yaşanan sakatlıklara değinen Sosa, "Tabii ki sakatlanan oyuncu arkadaşlarımız için üzgünüz. Kendileri takımımız adına önemli oyuncular. Ancak geçen yıl gibi bir örnek var önümüzde. Geçen yıl sadece 13, belki de 14 oyuncuyla beraber, genç arkadaşlarımızla çok iyi bir iş ortaya çıkardık. Uzun maçlar boyunca iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Lig sonunda belki daha iyi bir yer olabilirdi ama gerçekten iyi bir iş çıkardığımızı biliyorum. Taraftarlarımızdan aldığımız geri dönüş de bu yöndeydi." şeklinde konuştu.

"Çalışmakla ve kendimizi adamakla geçen senenin üstüne çıkabiliriz"

Takıma yeni oyuncular katarak, iyi sonuçlarla ligde iyi bir yerde olmak istediklerini aktaran deneyimli futbolcu, şöyle devam etti:

"Maalesef yaşadığımız bu sakatlıkların tabii ki önüne geçemiyoruz. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Maalesef istemediğiniz zamanlarda bunlarla karşılaşabiliyoruz. Geçen senenin de örneğini önümüze katarak, belki onun daha üstüne çıkarak burada olan arkadaşlarımızla beraber geçen sene yaptığımız işin daha iyisini yapmak istiyoruz ki buna kapasitemiz de var. İnsanlar da bunu görmeseler bize bu kadar destek olmazlar. Çalışmakla ve kendimizi adamakla geçen senenin üstüne çıkabileceğimizi düşünüyorum."

Desteklerinden dolayı taraftara teşekkür eden Sosa, "Uzun deplasmanlardan dönüşte, gecenin geç saatlerinde bile şehrimize indiğimizde havalimanında bizleri karşılayan binlerce kişiyi ve bize destek veren insanları gördük. Bu desteğe teşekkür bile yetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Sosa, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Saha sonuçları istediğimiz gibi gelmedi belki ama bizim artık önümüzde iki yol var. ya bu sonuçlara takılı kalmak ya da tekrar ayağa kalkıp devam etmek. Biz her zaman tekrar ayağa kalkıp devam etmeyi seçen taraf olduk, yine öyle olacak. Çünkü kaybettiğiniz maçlardan sonra üzülebilirsiniz ama bir sonraki maça hazırlanmak için moral motivasyon olarak hazır olmanız, mutlu olmanız gerekir.

Biz sadece kaybettiğimiz maçlara ya da kazanamadığımız maçlara odaklanırsak, önümüzdeki maçları da kaybederiz. Biz asla böyle insanlar değiliz. Takım olarak da bunun kültürü bizde var. Sadece önümüzdeki maçlara hazırlanmayı, insanlara iyi motivasyon ve iyi moralle hazırlanmayı arkadaşlarımıza öğütlüyor, onlara anlatmaya çalışıyoruz. Şu anda takım içinde gayet iyi bir hava olduğunu söylemem gerekir."



"Benim için öncelik kontrat değil"

Sosa, sözleşmesiyle ilgili soruya, "Başkanımızla da sezon öncesi yaptığımız konuşmalarda zaten kendisine onu belirttim. Ben sadece işine odaklanmış biriyim. Açıkçası sezon sonunda kontratımın bitmesi ya da bitmemesi beni çok düşündürmüyor. Çünkü ben profesyonellik çerçevesinde, elinden geleni en iyi şekilde hem saha içinde hem saha dışında yapmaya çalışan biriyim. Dediğim gibi bunlar sezon sonunda değerlendirilir. İki taraf da mutluysa neden olmasın. Benim için öncelik kontrat değil, önceliğim takımım için saha içinde ve saha dışında arkadaşlarıma, özellikle genç arkadaşlarımıza yardımcı olmak. Kontrat meselesi daha sonra konuşulacak bir durum." cevabını verdi.



Yeni transferler John Obi Mikel ve Daniel Sturridge'in Trabzon'da mutlu olmadığı yönündeki söylentilerle ilgili soru üzerine Sosa, kendisiyle ilgili de benzer söylentiler çıktığını belirterek, şunları aktardı:



"Ben geldiğimde de benzer yalan haberler çıkmıştı. Değişim her zaman zordur. Yeni bir yere gittiğinizde oraya yerleşmek, oranın yerlisi olabilmek, oraya alışabilmek kolay değildir. Dolayısıyla bu, işimizin zor taraflarından biri. Ben de arkadaşlarıma onu anlatmaya çalıştım. Onların hakkında da haberler çıkıyor. Dediğim gibi onlar için de kolay olmayacak. Çünkü değişimler her zaman zordur. Yeni geldiğinizde bir yere yerleşmeniz zordur. Onlar da belki bunun sıkıntısını biraz çekecekler. Normal olan, hayatın gereği olan şeyler bunlar. Ancak alıştıklarında onların da burada çok mutlu olacağını düşünüyorum."

Beşiktaş maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Caleb Ekuban ve Abdülkadir Ömür katılmadı.

Antrenmanda sakatlıkları geçen Ivanildo Fernandes, Ogenyi Onazi ve Yusuf Sarı, doktor kontrolünde, Daniel Sturridge ise fizyoterapist eşliğinde yan sahada çalıştı.