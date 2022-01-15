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Son dakika haberleri | İstanbul'da kuryelerin kabusu hırsız kamerada: Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı - Son Dakika

Son dakika haberleri | İstanbul'da kuryelerin kabusu hırsız kamerada: Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı

15.01.2022 10:09

Son dakika haberleri: İstanbul'da kuryelerin kabusu hırsız kamerada: Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı Beşiktaş'ta bir hırsız, insan yoğunluğunu olduğu noktalarda siparişe çıkan kuryeleri takip edip motosikletlerini çaldı Hırsız Beşiktaş polisi tarafından kıyafetinden tespit edilerek yakalandı...

İstanbul'da kuryelerin kabusu hırsız kamerada: Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı

Beşiktaş'ta bir hırsız, insan yoğunluğunu olduğu noktalarda siparişe çıkan kuryeleri takip edip motosikletlerini çaldı

Hırsız Beşiktaş polisi tarafından kıyafetinden tespit edilerek yakalandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta yoğun noktalarında takip ettiği kuryelerin paket teslimi sırasında motosikletlerinin başından ayrılmasını fırsat bilen hırsız, farklı zaman dilimlerinde 3 ayrı motosiklet çaldı. Adeta kurye avına çıkan hırsız, son işinde Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay esnasında üzerinde olan kıyafeti sayesinde Beyoğlu'nda yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş'ın insan yoğunluğu çok olan Dikilitaş, Sinanpaşa ve Abbasağa Mahalleri'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olaylarda, bir hırsız vatandaşların paket servisi yapan motosikletli kuryeleri takip etmeye başladı. Kuryelerin paketleri teslim ettiği anları kollayan hırsız, motosikletlere binerek olay yerinden kaçtı.

Teslimata çıkan kuryelerin motosikletlerini çaldı

İlçede gezerek motosikletli kuryeleri takip eden hırsız, aynı yöntemi kullanarak farklı zaman dilimlerinde 3 motosiklet çaldı. Hırsızlık olayları üzerime harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Cadde üzerinde bulunan işyerlerinin onlarca saatlik güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen polis ekipleri, hırsızın emniyette benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Sedat Ö. olduğunu tespit etti.

Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı

Hırsızın kimliğini belirleyen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sedat Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şahsın gidebileceği adresleri tek tek kontrol etti. Şahsın Beyoğlu'nda olduğunun tespit edilmesi üzerime çalışma yapan Beşiktaş polisi, Sedat Ö.'yü son hırsızlık işindeki kıyafetinden belirleyerek yakaladı. Gözaltına alınan hırsız emniyet götürüldükten sonra ifadesi alınarak adli işlemi yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan hırsızın motosikletleri çaldığı anlar kameraya yansıdı.

(MB-DCC-ÖFA

Son dakika haberleri | İstanbul'da kuryelerin kabusu hırsız kamerada: Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı
Son dakika haberleri | İstanbul'da kuryelerin kabusu hırsız kamerada: Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı
Son dakika haberleri | İstanbul'da kuryelerin kabusu hırsız kamerada: Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı
Son dakika haberleri | İstanbul'da kuryelerin kabusu hırsız kamerada: Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı
Son dakika haberleri | İstanbul'da kuryelerin kabusu hırsız kamerada: Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı
Son dakika haberleri | İstanbul'da kuryelerin kabusu hırsız kamerada: Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı
Son dakika haberleri | İstanbul'da kuryelerin kabusu hırsız kamerada: Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı
Son dakika haberleri | İstanbul'da kuryelerin kabusu hırsız kamerada: Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı
Son dakika haberleri | İstanbul'da kuryelerin kabusu hırsız kamerada: Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı
Son dakika haberleri | İstanbul'da kuryelerin kabusu hırsız kamerada: Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı

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Asayiş Büro, Hırsızlık, Beşiktaş, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | İstanbul'da kuryelerin kabusu hırsız kamerada: Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İstanbul'da kuryelerin kabusu hırsız kamerada: Beşiktaş polisi hırsızı kıyafetinden yakaladı - Son Dakika
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