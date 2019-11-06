Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Portekiz'e gitti
Son Dakika Güncel Beşiktaş, Portekiz'e gitti

Beşiktaş, Portekiz'e gitti

6 saat önce

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Braga maçı için Portekiz'e gitti.

Beşiktaş, Portekiz'e gitti, System.String[]

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Braga maçı için Portekiz'e gitti. Seyehat öncesinde Başkan Ahmet Nur Çebi, takımla bir araya geldi ve başarılar diledi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında yarın TSİ 23.00'te Municipal de Braga'da Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Braga maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Portekiz'e gitti. Yönetim kurulu üyeleri Kemal Erdoğan ile Fırat Fidan da takımla birlikte yer aldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Portekiz yolculuğu öncesinde takımla bir araya geldi. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularla sohbet eden Çebi, Braga deplasmanında başarılar diledi.

Abdullah Avcı'nın, Braga maçı kadrosuna dahil ettiği 17 futbolcu şöyle:

" Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin, Domagoj Vida, Adem Ljajic, Güven Yalçın, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Enzo Roco, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Umut Nayir, Erdem Seçgin ve Kartal Kayra Yılmaz."

(İHA)

Portekiz, Beşiktaş, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdal Torunoğulları hastaneye kaldırıldı!
Milli Savunma Bakanı Akar: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar ülkelerine iade edilecek Galatasaray'ın gençleri, Real Madrid'i 4-2 yendi İstanbul Tarım Müdürlüğü'nden rahatlatan açıklama: Ispanak'ta zehirlenmeye sebep olacak mikroorganizma tespit edilemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 21:28:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Portekiz'e gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]