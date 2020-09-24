Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Lens, Ljajic, Boyd, Güven Yalçın
Rio Ave: Kieszek, Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Reis, Tarantini, Filipe Augusto, Piazon, Francisco Geraldes, Carlos Mane, Moreira
Gol: Dk. 15 Güven Yalçın (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 19 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında Beşiktaş ile Rio Ave arasında oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
15. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ljajic'in uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Necip Uysal'ın arka direğe yaptığı ortada Güven Yalçın kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
34. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Kaleci Kieszek'in elle başlattığı oyunda rakibine baskı yapan Dorukhan Toköz topu kaparak meşin yuvarlağı Güven Yalçın'la buluşturdu. Güven'in ceza yayı önünde ara pasıyla ceza sahasına giren Dorukhan Toköz'ün vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
39. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Mane'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Utku Yuvakuran'da kaldı.
42. dakikada Lens'in sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içinde Güven Yalçın vurdu meşin yuvarlak kaleciden döndü. Seken topu Dorukhan Toköz tamamladı ancak meşin yuvarlak auta çıktı.
42. dakikada Oğuzhan Özyakup'un uzaktan şutunda kaleci gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 19:03 - Kaynak: AA
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