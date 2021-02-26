Beşiktaş sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek zirveye yeniden ortak oldu - Son Dakika

Beşiktaş sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek zirveye yeniden ortak oldu

26.02.2021 20:49

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Geçen haftayı BAY geçen siyah-beyazlılar, varlık gösteremeyen Denizlispor karşısında iyi bir oyunla 3-0 üstünlükle ayrıldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş bu galibiyetle zirveye yeniden ortak oldu.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Denizlispor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlılar 3-0 önde kapatırken goller Larin, Aboubakar ve Ljajic'ten geldi. İkinci yarısı durgun geçen mücadelede başka gol olmayınca, maç 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

GOL VAR'A TAKILDI!

Siyah-beyazlılar Larin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 29. dakikasında Larin aradaki farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Maçın hakemi Cüneyt Çakır VAR'dan gelen uyarının ardından, sağ kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Larin'in topu elle kontrol ettiğine hükmetti ve golü iptal etti.

Beşiktaş sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek zirveye yeniden ortak oldu

1 DAKİKADA HEM GOL HEM ASİST

Vincent Aboubakar, 38. dakikada topu ağlara gönderip farkı 2'ye çıkarırken, 1 dakika sonra gelen Ljajic'in golünün de asistini yaptı.

YENİDEN LİDERLİĞE ORTAK OLDU

Maç fazlasıyla lider olan Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alan Beşiktaş, bu sonuçla sarı-kırmızılılarla puanını eşitleyerek zirveye ortak oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 13: Sol kanatta topla buluşan N'Koudou'u, rakibinden sıyrılarak kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu çekti. Kaleci Cenk, topu kontrol etti.

Dakika 16: Vida'nın kısa düşen pasında topu kapan Mesanovic'in, şutu Welinton'a çarparak kornere çıktı.

Dakika 20: Sol kanatta son çizgiye inen Sagal, ortasını penaltı noktasına doğru çevirdi. Rodallega'nın topun gelişine çektiği şut üstten auta çıktı.

Dakika 22: Rosier'in sağ kanatta yerden gönderdiği ortayı Mustafa Yumlu savurdu. Topu önünde bulunan Larin, çapraz pozisyonda çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Dakika 29: N'Koudou'nun sağ kanattan arka direğe gönderdiği orta Larin'in dokunuşunda top filelere gitti. Ancak VAR'ı dinleyen hakem Cüneyt Çakır, pozisyonun elle oynandığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Dakika 38: Beşiktaş'ın kullandığı korner atışında kaleci Cenk'in yumrukladığı topa ceza alanı dışından N'Sakala vurdu. Oluşan karambolde ceza sahasında topu önünde bulan Aboubakar'ın vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0

Dakika 39: Beşiktaş'ın kazandığı topta Aboubakar'ın sol kanattan topu alarak, ceza alanı içine sarkıtı ve pasını Ljajic'e çıkardı. Bu futbolunun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

Dakika 44: Mesanovic'in topuk pasında Rodallega rakibinden sıyrılarak çektiği şutta topu filelere gönderdi. Ancak VAR'dan uyarı le pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Dakika 47: Sagal'ın ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği sert şut üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Dakika 64: Aboubakar ile duvar pası yapan N'Koudou'nun, ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şut, üstten auta çıktı.

Dakika 81: Sagal'ın sol kanattan açtığı ortada Rodallega, topu önce göğsünde yumuşattıktan sonra sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Dakika 82: Oğuzhan'ın ara pasını Aboubakar'a aktarmak isterken kalesini terk eden Cenk, kafayla topu uzaklaştırdı. Sol çaprazda topla buluşan Gökhan Töre'nin aşırtma şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Dakika 88: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Rosier, son çizgiye inerek ortasını yerden içeriye çevirdi. Hasic'in topun gelişine çektiği şutta Cenk Gönen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Dakika 90+3: Larin'in pasında sol çaprazda topla buluşan Hasic'in şutunda kaleci Cenk topu kornere tokatladı.

Beşiktaş sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek zirveye yeniden ortak oldu

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Son Dakika Spor Beşiktaş sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek zirveye yeniden ortak oldu - Son Dakika Spor


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