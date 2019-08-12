Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

1 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışma ile başladı.

Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışma ile başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Atiba Hutchinson ve Enzo Roco takımdan ayrı çalışmalarına devam etti. Siyah-beyazlılar, D.G. Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:20 Kaynak: İHA
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