Beşiktaş Sompo Japan - Filou Oostende: 80-71
3 dakika önce
SALON: BJK AkatlarHAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Lorenzo Baldini (İtalya), Wojciech Liszka (Polonya)BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey, Rich 24, Erkan Veyseloğlu 6, Burak Can Yıldızlı, Buva 23, Samet Geyik 8, Benzing 12, Dusan Cantekin 2, Gibson 2, Can Maxim Mutaf, Kenan Sipahi 3FILOU...
SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Lorenzo Baldini (İtalya), Wojciech Liszka (Polonya)
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey, Rich 24, Erkan Veyseloğlu 6, Burak Can Yıldızlı, Buva 23, Samet Geyik 8, Benzing 12, Dusan Cantekin 2, Gibson 2, Can Maxim Mutaf, Kenan Sipahi 3
FILOU OOSTENDE: Djordjevic 3, Lasisi 9, Fieler 8, Kesteloot 4, Maric 5, Williams 12, Lambrecht, Schwartz 3, Buza, Mwema 3, Desiron 4, Djurisic 20
1'İNCİ PERİYOT: 13-18
İLK YARI: 40-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-59
FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13'üncü hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan kendi sahasında Belçika'nın Filou Oostende takımını 80-71 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:41 Kaynak: DHA
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