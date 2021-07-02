BEŞİKTAŞ'TA ÇATI ALEV ALEV YANDI; İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

Beşiktaş'ta 6 katlı boş binanın çatı katında yangın çıktı. Tüm çatıyı kaplayan alevler yan binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen itfaiye erine olay yerindeki ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı Akdoğan Sokak'ta bulunan 6 katlı boş binanın çatı katında saat 11.30 sıralarında çatı katında söküm çalışması yapılırken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçiler, çatı katında alevlerin yükseldiğini görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş ve Beyoğlu itfaiye ekipleri yangına merdiven açarak müdahale etti. Yangın bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen itfaiye erine olay yerindeki ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Yangın nedeniyle sokak duman altında kaldı. Bazıları yangını görüntülemeye çalışırken bazıları ise yangına karşı çay içti. Bir kişinin çatıda çalışan itfaiye erlerini izlediği görüldü.