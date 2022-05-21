Beşiktaş'ta çöken duvarın bulunduğu caddede yaşayanlar konuştu: "Bomba patlar gibi bir ses geldi" - Son Dakika
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Beşiktaş'ta çöken duvarın bulunduğu caddede yaşayanlar konuştu: "Bomba patlar gibi bir ses geldi"

21.05.2022 14:49

Beşiktaş'ta çöken duvarın bulunduğu caddede yaşayanlar konuştu: "Bomba patlar gibi bir ses geldi" Beşiktaş'ta çöken istinat duvarının bulunduğu caddede yaşayan vatandaşlar konuştu.

Beşiktaş'ta çöken duvarın bulunduğu caddede yaşayanlar konuştu: "Bomba patlar gibi bir ses geldi"

İSTANBUL - Beşiktaş'ta çöken istinat duvarının bulunduğu caddede yaşayan vatandaşlar konuştu. Duvarın 30-40 yıllık ve bakıma ihtiyacı olduğunu söyleyen vatandaşlar, kimsenin önlem almadığını belirtti. Çökme anında orada olan bir başka vatandaş ise, "Bomba patlar gibi bir ses geldi. Çok fazla telaş ve gürültü vardı" dedi.

Dün saat 23.00 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir restoranın duvarının çökmesi sonucu, yolda yürüyen yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetmişti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, çökmenin yaşandığı yere yeni bir duvar yapılması çalışmalara başlandığı görüldü. Öte yandan caddedeki vatandaşlar da olayla ilgili konuştu. Vatandaşlar, çöken duvarın 30-40 yıllık ve bakıma ihtiyacı olduğunu söyleyerek ihmal edildiğini iddia etti.

"Bomba patlar gibi bir ses geldi. Çok fazla telaş ve gürültü vardı"

Çökmenin yaşandığı esnada orada bulunan ve yaralılara ilk müdahaleyi yapanlardan biri olan Halil İbrahim Özçelik, "Maalesef istinat duvarı çöktü. Çok fazla telaş ve gürültü vardı. İki kişi yerde yatıyordu ve rahatsızdı. Biz de müdahale etmeye çalıştık. Yolu kestik, ambulansı aradık. O arada itfaiye de geldi. Polisler de sağ olsunlar, gelip yardımcı oldu. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık ama maalesef biri zaten olay yerinde can vermişti. Bomba patlar gibi bir ses geldi, biz de yan taraftaydık. Koşarak geldik ve müdahale ettik. Üzüldük" dedi.

"Duvar 30-40 senedir var, tedbir alınmalıydı"

Makine mühendisi olduğunu söyleyen Kemal Duran isimli vatandaş, "Yıllardır burada oturuyorum. O duvarı da yıllardır biliyorum. Çok eskiden beri, belki 30-40 senedir var. O duvarın çökmesi için orada gördüğünüz ağacın köklerinin baskı yaparak duvarı öne itmiş olması lazım. Orada bir eğilim oluşmuş olabilir. Dikkatli bakılırsa görülür ama ben orada eğimin olup olmadığını bilemiyorum. Çatlaklar oluşmuş olabilir. Onu görenler bir tedbir almalıydı. Onun önünde duran, ki öyle diyorlar bir araba durunca çöktü, araç büyük bir gürültü çıkardıysa yaptığı rezonans ile duvar çökmüş olabilir diye düşünüyorum. Benim fikrim bu. Burası bildim bileli restoran. En az 30-40 senedir var" diye konuştu.

"Kimse müdahale etmedi, ihmal var"

O esnada otomobiliyle yoldan geçen bir vatandaş ise gazetecileri görünce aracını durdurarak, "Kimse müdahale etmedi. Burada ihmal var. Ben her sabah çocuklarımı getiriyorum. Bize bir şey olmadığı için dua ediyorum. Günde iki kere oradan gelip gidiyorduk" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta çöken duvarın bulunduğu caddede yaşayanlar konuştu: Bomba patlar gibi bir ses geldi
Beşiktaş'ta çöken duvarın bulunduğu caddede yaşayanlar konuştu: Bomba patlar gibi bir ses geldi
Beşiktaş'ta çöken duvarın bulunduğu caddede yaşayanlar konuştu: Bomba patlar gibi bir ses geldi
Beşiktaş'ta çöken duvarın bulunduğu caddede yaşayanlar konuştu: Bomba patlar gibi bir ses geldi
Beşiktaş'ta çöken duvarın bulunduğu caddede yaşayanlar konuştu: Bomba patlar gibi bir ses geldi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta çöken duvarın bulunduğu caddede yaşayanlar konuştu: 'Bomba patlar gibi bir ses geldi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta çöken duvarın bulunduğu caddede yaşayanlar konuştu: "Bomba patlar gibi bir ses geldi" - Son Dakika
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