Beşiktaş'ta denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Beşiktaş'ta denizde bir ceset olduğu ihbarı üzerine arama çalışması yapan Sahil Güvenlik ve deniz polisi bir kişinin cansız bedenine ulaştı.



Bu sabah saat 07.00 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy'de denizde bir ceset gören vatandaşlar polise ihbarda bulunmuş, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri olay yerine intikal ederek cesedin görüldüğü belirtilen bölgede arama çalışması başlatmıştı. Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmaları neticesinde bir erkeğin cansız bedenine ulaşıldı. Ceset üzerinde yapılan inceleme sonucunda, ölü bulunan kişinin 33 yaşındaki Burhan Koca olduğu belirlendi. Burhan Koca'nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.



"Biri düştü dediler"



Sabah saatlerinde olayın yaşandığı yerden geçtiğini söyleyen Dilek Erden isimli vatandaş, "Saat 07.00-07.30 sıralarında çocukları okula götürmek için buradan geçerken burada bir kabalalık gördüm. Ne olup bittiğini sorduğumda, yarım saat önce birinin düştüğünü söylediler. Şimdi ise cansız bedeni bulunmuş" dedi.



"Dalgıçlar dalıp çıkıyordu"



Olayın meydana geldiği sahilin yakınında yaşayan Feza Elmasdağ ise "Sabah 07.00'da uyandım ve panjurlarımı açtım, bugün elektrikler kesilecekti. O esnada sahilde birçok ışık, motor, polis ve bir ambulans gördüm. Dalgıçlar, dalıp çıkıyordu. Bir de şimdi tesadüfen gördüm, denizden çıkarmışlar ama kimliğini bilmiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL