Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları - Son Dakika
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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları

06.05.2022 11:47

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki ilk 15 dakikası basına açılan idman, teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve pas çalışmaları yapılan ilk 15 dakikalık bölümde futbolcuların keyifli olduğu görüldü.

Sakatlıkları devam eden kaleci Mert Günok, Gökhan Töre ve Mehmet Topal antrenmana katılmadı.

Can Bozdoğan ve Umut Meraş'ın ise katılım sağladığı antrenman, basına açık bölümün ardından taktik çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanı siyah-beyazlı kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı da izledi.

Son antrenman yarın

Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile yapılacak maçta, futbolcular Montero ve Rosier sarı kart cezalısı oldukları için görev alamayacak.

Siyah-beyazlı takım yarın son antrenmanı yapıp kampa girecek.

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları - Son Dakika


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