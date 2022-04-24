SPOR Beşiktaş'ta futbolcular ve çocuklarına dönerli piknik keyfi - Son Dakika
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SPOR Beşiktaş'ta futbolcular ve çocuklarına dönerli piknik keyfi

24.04.2022 12:07

SPOR Beşiktaş'ta futbolcular ve çocuklarına dönerli piknik keyfi23 Nisan doyasıya kutlandıJosef, Dönerci Serkan Usta ile iddiaya girdiİSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gün boyu yaşanan çeşitli etkinliklerin ardından iftar saatinde tesislerdeki döner ziyafeti...

SPOR Beşiktaş'ta futbolcular ve çocuklarına dönerli piknik keyfi

23 Nisan doyasıya kutlandı

Josef, Dönerci Serkan Usta ile iddiaya girdi

İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gün boyu yaşanan çeşitli etkinliklerin ardından iftar saatinde tesislerdeki döner ziyafeti ile sona erdi.

Önce Vodafone Park'ta düzenlenen kutlamalarda; halk oyunları, dünya halk danslarından örnekler, şarkılar ve şiirlerin okunduğu tören, 340 öğrenci ve 1500 velinin katılımıyla gerçekleşti. Sonra tesislerde çocuklar için oyun alanları kuruldu.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler olarak hazırlanan oyun alanında bayram coşkusunu doyasıya yaşayan çocuklarla bir araya geldiler ve çocukların ebeveynleriyle sohbet ettiler.

Teknik direktör Valerien Ismael, eğlenceli anların yaşandığı şenlikte, antrenmanlarda kullandığı düdüğü masör Cemil Karataş'ın oğluna verdi.

İftar saati ile birlikte gün döner ziyafeti ile noktalandı.

100 KİLO DÖNER TAKILDI, YEMEKLER HAZIRLANDI

Antrenman sonrasında bu kez futbolcu eşleri ve çocuklarına tesislerde yemek ikramı yapıldı. Eğlenceli anların yaşandığı gecede siyah beyazlılar daha önce de tattıkları Dönerci Serkan Usta lezzetine bir kez daha doydular. 100 kilo dönerin takıldığı piknikte futbolcular, aileler ve çocuklar akşam yemeğinde buluşurken dönerim başına geçen futbolcular oldu.

JOSEF ve ALEX TEIXEIRA BIÇAĞI ALINCA?

Josef de Souza bıçağı alıp en yukarıdan aşağıya kadar tek seferde döneri bir parçada kesmeyi denedi. İddiayı Dönerci Serkan Usta kazanırken, Brezilyalı futbolcu da forma sözü verdi. Serkan Usta ise dönerciye her zaman davetli olduğunu Josef'e bildirdi.

Alex Teixeira da döner kesmeyi deneyimlemek istedi. O da döneri yukarıdan aşağıya kadar bir bütün halinde kesemedi. Gün boyu süren kutlamalar afiyetle yenen döner ile birlikte sona erdi.

SPOR Beşiktaş'ta futbolcular ve çocuklarına dönerli piknik keyfi
SPOR Beşiktaş'ta futbolcular ve çocuklarına dönerli piknik keyfi
SPOR Beşiktaş'ta futbolcular ve çocuklarına dönerli piknik keyfi
SPOR Beşiktaş'ta futbolcular ve çocuklarına dönerli piknik keyfi
SPOR Beşiktaş'ta futbolcular ve çocuklarına dönerli piknik keyfi
SPOR Beşiktaş'ta futbolcular ve çocuklarına dönerli piknik keyfi
SPOR Beşiktaş'ta futbolcular ve çocuklarına dönerli piknik keyfi
SPOR Beşiktaş'ta futbolcular ve çocuklarına dönerli piknik keyfi

YORUMLAR
500
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Serkan Usta, Beşiktaş, piknik, İftar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Beşiktaş'ta futbolcular ve çocuklarına dönerli piknik keyfi - Son Dakika


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