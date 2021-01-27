Beşiktaş'ta futbolcuların ilk yarı performansı - Son Dakika

Beşiktaş'ta futbolcuların ilk yarı performansı

27.01.2021 10:13
Beşiktaş'ta futbolcuların ilk yarı performansı, System.String[]

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlayan Beşiktaş'ta 37 yaşındaki futbolcu Atiba Hutchinson, geride kalan sezonlarda olduğu gibi istikrarıyla ön plana çıktı.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlayan Beşiktaş'ta 37 yaşındaki futbolcu Atiba Hutchinson, geride kalan sezonlarda olduğu gibi istikrarıyla ön plana çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte 8. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson, ilk yarıda 18 maçta bin 545 dakika süre alarak takımın en istikrarlı oyuncusu oldu.

Beşiktaş'ta 28 oyuncu süre aldı. Atiba Hutchinson'ın ardından Ersin Destanoğlu 16 karşılaşmada bin 406 dakika ve Welinton 17 karşılaşmada bin 373 dakika süreyle teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok süre verdiği oyuncular oldu.

İlk yarının golcüsü Larin

Siyah-beyazlı ekip adına ilk yarıda en çok gol sevincini Cyle Larin yaşadı.

Larin fileleri 12 kez havalandırırken, Vincent Aboubakar 11 gol kaydetti.

Orta saha oyuncusu Bernard Mensah ise takımı adına 4 gole imza attı.

Beşiktaş'ta 16 oyuncu sezonun ilk yarısında gole katkı yaptı.

Rosier 6 sarı kart gördü

Beşiktaş'ta ilk yarıda 6 sarı kart gören Valentin Rosier, takımın "hırçın" oyuncusu olarak dikkati çekti.

Siyah-beyazlı ekipte Ersin Destanoğlu, Larin ve Josef de Souza, ilk yarıda kırmızı kart gören oyuncular oldu.

Futbolcuların performansı

Beşiktaş'ta Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

FutbolcuMaçSüreGolSarı Kırmızı
Atiba Hutchinson181545320
Ersin Destanoğlu161406011
Welinton171373040
Vincent Aboubakar1613311100
Domagoj Vida151327230
Cyle Larin1912441221
Valentin Rosier141207060
Josef de Souza141169121
Bernard Mensah181083430
Rachid Ghezzal13982030
Fabrice N'Sakala12908120
Rıdvan Yılmaz11894010
Necip Uysal14883120
Dorukhan Toköz17823050
Francisco Montero9727010
Georges-Kevin N'Koudou13673310
Oğuzhan Özyakup12395200
Utku Yuvakuran5393000
Tyler Boyd4310110
Güven Yalçın13288110
Ajdin Hasic6211200
Adem Ljajic7194100
Gökhan Töre7181100
Atakan Üner366000
Jeremain Lens240110
Umut Nayir228000
Erdoğan Kaya114000
Kartal Kayra Yılmaz18000

Ligin en çok gol atan takımı oldu

Beşiktaş, Süper Lig'de yaptığı 20 maçta 47 gol atarak ilk yarının en golcü takımı oldu.

Siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 23 gol gördü.

Sezonun ilk yarısındaki 20 maçta 14 galibiyet alan Beşiktaş, 2 beraberlik ve 4 yenilgi sonunda 44 puan elde etti.

Spor Toto Süper Lig, Vincent Aboubakar, Atiba Hutchinson, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta futbolcuların ilk yarı performansı - Son Dakika Spor


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