BEŞİKTAŞ'TA GALERİYE MİLYONLUK KURŞUN - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA GALERİYE MİLYONLUK KURŞUN

29.10.2022 10:51

BEŞİKTAŞ'ta bulunan lüks otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi.

BEŞİKTAŞ'ta bulunan lüks otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği 25 milyonluk son model lüks araç hasar aldı.

Olay, Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi üzerinde bulunan lüks otomobil galerisinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle galerinin içinde bulunan 25 milyon değerinde lüks otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Galerinin camında ise 15 kurşun deliği olduğu görüldü. Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri galeride incelemelerde bulundu.

Kurşun isabet eden lüks otomobile kırmızı branda çekilirken galeri camı da Türk bayrakları ile kapatıldı.

Polis, kaçan saldırgan veya saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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