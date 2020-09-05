Beşiktaş'ta Haldun Boysan unutulmadı - Son Dakika

Pazartesi günü geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Ünlü Oyuncu Haldun Boysan, Beşiktaş'ta unutulmadı. Koyu Beşiktaş taraftarı da olan Boysan için Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Değerli sanatçımız; örnek Beşiktaşlı Haldun Boysan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Ünlü oyuncu Haldun Boysan, 31 Ağustos Pazartesi günü Nevşehir'in Ürgüp İlçesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 62 yaşında hayata gözlerini yuman Boysan, Beşiktaş'ta unutulmadı. Boysan için Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayınladı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat "Beşiktaş İyileşecek" etkinliklerinde "Bence Hiç Komik Değil" adlı tiyatro oyununda rol alan değerli sanatçı Haldun Boysan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Başkan Akpolat, Boysan'a Allah'tan rahmet, ailesine yakınlarına ve sanat dünyasına baş sağlığı diledi.

Öte yandan, Beşiktaş Sporcular Parkı'nda 6 Eylül Pazar Günü sahnelenecek olan "Bence Hiç Komik Değil" adlı tiyatro oyunu oyuncu Haldun Boysan'nın vefatı dolayısıyla ertelendi. Pazar akşamı bu nedenle "Aşk Bu Mu" isimli tiyatro oyunu sahneleneceği ifade edilirken, sahnede Usta Tiyatrocu Haldun Boysan adına Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan Haldun Boysan'ı rahmet ve saygı ile anıldığı belirtilecek olan özel bir panonun yer alacağı bildirildi.