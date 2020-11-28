Beşiktaş'ta 'Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi' hizmete başladı - Son Dakika

Beşiktaş'ta 'Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi' hizmete başladı

28.11.2020 10:02
Beşiktaş'ta 'Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi' hizmete başladı, System.String[]

Beşiktaş Belediyesi, kadınların karşılaştıkları şiddet karşısında psikolojik destek alabilecekleri; aynı zamanda sosyal haklarını öğrenip atölyeler düzenleyebilecekleri Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi'ni hayata geçirdi.

Beşiktaş Belediyesi, kadınların karşılaştıkları şiddet karşısında psikolojik destek alabilecekleri; aynı zamanda sosyal haklarını öğrenip atölyeler düzenleyebilecekleri Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi'ni hayata geçirdi. Kadınların yaşatacağı, üreteceği ve dönüştüreceği Merkez de kadınlara pek çok hizmet sunulacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bugün Kadın Dayanışma Merkezi'ni ziyaret ederek, "Kadınların susmadığı, özgürce haklarını aradığı, daha eşit, daha özgür bir Beşiktaş için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye'nin ve birçok ülkenin toplumsal sorunu olan kadına yönelik şiddete karşı sürdürülebilir politikalar ve uygulamalar gerçekleştiren Beşiktaş Belediyesi şiddete uğrayan kadınların ve çocuklarının yararlanabileceği bir hizmeti daha Beşiktaş'a kazandırdı. Beşiktaş Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Uluslararası Şiddete Karşı Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi'ni vatandaşların hizmetine açtı.

ŞİDDET GÖREN KADINLAR İLE ÇOCUKLARI HUKUKİ VE PSİKOLOJİK DESTEK ALABİLECEK

Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi, şiddet gören kadınların ve çocuklarının psikolojik destek, hukuki danışmanlık, istihdam ve sosyal haklarla ilgili destek alabilecekleri bir birim olacak. Kadın Dayanışma Merkezi bir sığınma evi değil, sığınma evi öncesi ve sonrası kadınları ve çocuklarını psiko-sosyal açıdan destekleyen bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Aynı zamanda bünyesinde 1 psikolog, 1 avukat ve istihdam bürosu personeli ile çalışarak vatandaşlara hizmet verecek. İlçeye kazandırılan Kadın Dayanışma Merkezi'nin yapısı ve faaliyet alanları kurulmadan önce ciddi bir analiz ve araştırma kapsamı sonucunda katılımcılık esasına uygun olarak belirlendi. Bu kapsamda dayanışma merkezinde; Çocuk Oyun Alanı ve Çocuk Bostanı, Atölye ve Eğitim Salonları, STK'ların Kullanımına Açık Toplantı Salonu, Kadın Dayanışma Merkezi ve İstihdam Ofisi ve Kadınların kendine vakit ayırabileceği bir de Yalnızlık Odası bulunuyor.

RIZA AKPOLAT: KADINLARIN MARUZ KALDIKLARI TÜM ŞİDDET BİÇİMLERİNİ SONLANDIRMAK ZORUNDAYIZ

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Zeynep Karaman ile beraber faaliyete başlayan Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Müdürlük çalışanlarından bilgi alan Başkan Akpolat kadınların özgürce yaşadığı bir Beşiktaş için daha çok çalışacaklarını vurgulayarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Değerli komşularım,

Ülkemizde hemen her gün, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı şiddetin trajik sonuçlarına tanık oluyoruz. Pandemi döneminde de maalesef ev içi şiddette artış oldu. Kadınların, sırf kadın oldukları için maruz kaldığı tüm şiddet biçimlerini sonlandırmak zorundayız.  25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezimizi kentimize kazandırdık. Merkezimiz tamamen Beşiktaşlı kadınların talep ve beklentilerine göre, kadınlar için bir yaşam ve üretim alanı niteliğinde tasarlandı. Burası, şiddet gören kadınların ve çocuklarının psikolojik, hukuki, istihdam ve sosyal haklarla ilgili destek alabilecekleri, sığınma evi öncesi ve sonrasında onları psiko-sosyal açıdan destekleyen bir merkez. Beşiktaş Belediyesi olarak, hayatlarındaki zorlukları aşmaları, sorunları çözmeleri ve şiddetten korunmaları için kadınlara her anlamda destek olmak, bizim önceliğimizdir.  Kadınların susmadığı, özgürce haklarını aradığı, daha eşit, daha özgür bir Beşiktaş için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz ve bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz!"

KADIN DAYANIŞMA VE YAŞAM MERKEZİ'NDEN NASIL DESTEK ALABİLİRİM?

Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi içerisinde hizmet sunan; Kadın Dayanışma Merkezi, Eşitlik, Çocuk ve Gençlik Çalışmaları birimlerimiz hafta içi mesai saatleri içerisinde çalışır. Etkinlik, atölye ve performansların olduğu günlerde merkez mesai saatleri dışında ve hafta sonları da hizmet verir.

Şiddet gören kadınların ve çocuklarının psiko-sosyal destek aldıkları Kadın Dayanışma Merkezi randevu sistemi ile çalışır. Merkezden destek almak için telefon ile görüşme talep edip randevu gün ve saati belirlenir. İlk görüşme sosyal çalışmacılarla yapıldıktan sonra barınma, psikolojik, hukuki ve sosyal haklarınız konusunda ilgili destek mekanizmalarına yönlendirilirsiniz.

NASIL DESTEK OLABİLİRİM DERSENİZ?

İlgi alanlarınızı, deneyimlerinizi, eğitim birikiminizi başka kadınlarla paylaşmak isterseniz kendi içeriklerinizi sunabilirsiniz. Komşularınıza, arkadaşlarınıza ve sevdiğiniz tüm kadınlara Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi'nde bahsedebilirsiniz.


Beşiktaş'ta 'Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi' hizmete başladı
Beşiktaş'ta 'Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi' hizmete başladı
Beşiktaş'ta 'Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi' hizmete başladı
Beşiktaş'ta 'Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi' hizmete başladı
Beşiktaş'ta 'Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi' hizmete başladı

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Şiddet, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta 'Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi' hizmete başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor Tartışmalı Oxford-Astrazeneca koronavirüs aşısı yeniden incelenecek Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın?
Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak         
09:40
CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir         
09:18
Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti         
08:46
Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını         
06:54
Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
02:49
Çin'in Çin'in "Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan değil" iddiasına DSÖ'den yanıt gecikmedi: Oldukça spekülatif         
23:49
Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti         
22:46
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı         
20:31
İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor         
19:27
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak         
19:21
Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı         
18:46
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?         
16:07
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Mağdur olduğu duruşmaya katılmayan modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında zorla getirme karar çıkarıldı Mağdur olduğu duruşmaya katılmayan modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında zorla getirme karar çıkarıldı         
11:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 10:07:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta 'Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi' hizmete başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei