Beşiktaş'ta kadınlar Zuhal Olcay konseri ile 8 Mart'ı kutladı - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Zuhal Olcay konseri düzenledi. Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Zuhal Olcay konserine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

8 Mart haftası dolayısıyla Directed By Women Turkey desteğiyle kısa film gösterimleri, söyleşiler ve atölyelerden oluşan bir dizi etkinlik düzenleyen Beşiktaş Belediyesi, 8 Mart akşamı da vatandaşları Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde Zuhal Olcay konseriyle buluşturdu. Beşiktaş Belediyesi tarafından ücretsiz olarak organize edilen konsere ilgi çok yoğundu. Oyunculuğunun yanı sıra müzisyen kimliğiyle de yıllardır adından söz ettiren usta sanatçı Zuhal Olcay sevilen parçalarını dinleyicilerle hep birlikte söyledi.

ZUHAL OLCAY: BİZ KADINLAR ÇOCUKLARIMIZI NASIL YETİŞTİRECEĞİMİZ KONUSUNDA DÜŞÜNMELİYİZ

Konser öncesi kısa bir konuşma yapan sanatçı Zuhal Olcay, kadınların birçok zorlukla mücadele ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Öncelikle Beşiktaş Belediyesi'ne bize bu güzel buluşmayı sağladığı için teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz sevgili arkadaşlarım, hem cinslerim kutlu olsun. Dünyada bu kadar çok acı ve olumsuzluk yaşanırken 8 Mart Dünya Kadınlar günü üzerine bir şeyler söylemek o kadar kolay değil, bir gerçek var ki biz kadınlar birçok şeyle mücadele etmek, birçok şeye karşı koymak zorundayız. Biz kadınlar işe çocukları nasıl yetiştireceğimiz konusunda düşünerek başlayabiliriz. Bu konuda yeterince çalışmadığımızı düşünüyorum. Eğer değişim olacaksa oradan olacak oradan başlayacak. Bu konu üzerinde biraz düşünelim derim. "

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Esra Yenidünya, sanatçı Zuhal Olcay'a TEMA Vakfı adına bağışlanan plaketi takdim ederek herkesin Dünya Kadınlar Gününü kutladı.