Beşiktaş'ta kadro sıkıntısı - Son Dakika

Beşiktaş'ta kadro sıkıntısı

13.11.2020 14:19
Beşiktaş'ta kadro sıkıntısı, System.String[]

Sergen Yalçın'ın elinde 2'si kaleci 16 futbolcu kaldıDefansa orta sahadan takviye yapılacakALİ DANAŞ, - Beşiktaş, 4 gün arayla yapılan Covid-19 testlerinde 8 futbolcusunun sonucunun pozitif çıkmasıyla kadro açısından zor bir döneme girdi.

Sergen Yalçın'ın elinde 2'si kaleci 16 futbolcu kaldı

Defansa orta sahadan takviye yapılacak

ALİ DANAŞ, İSTANBUL  / DHA -

Beşiktaş, 4 gün arayla yapılan Covid-19 testlerinde 8 futbolcusunun sonucunun pozitif çıkmasıyla kadro açısından zor bir döneme girdi.

Kulüp tarafından resmi olarak isimleri açıklanmasa da başkan Ahmet Nur Çebi, dün katıldığı bir yayında 9 Kasımda Covid-19 olan futbolcuların defans hattından olduğunu söylemiş ve Vida'nın da Milli takımda pozitif çıkmasıyla 'defansın tamamı neredeyse yok oldu' ifadesini kullanmıştı.Mevcut durumda cezalı Ersin ve hazır olmayan N'Koudou ile Gökhan Töre ve sakat olan Weinton'a, Covid-19'lu futbolcular da eklendiğinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın elinde 3'ü altyapı 2'si kaleci 18 futbolcu kalıyor.Tecrübeli teknik adam bu durumda Başakşehirspor maçının kadrosunu kalan 16 futbolcudan oluşturacak ve kendisini en çok zorlayacak olan bölge de defans hattı olacak. Sağlam tek stoperi Montero kalan Sergen Yalçın, genç futbolcu Erdoğan Kaya veya orta sahadan Josef-Atiba ikilisinden birini stopere çekecek. Sağ bekte ise Dorukhan, şu an için görünen en büyük aday durumunda. Defansın solunda oynayacak futbolcu ise Rıdvan Yılmaz olacak.Orta saha ve forvette birazcık rahat olan Sergen Yalçın, Josef ve Atiba'yı hem defansta hem de orta sahada görevlendirebilecek. Sağ kanatta Ghezzal, ortada Mensah, Lajic gibi alternatifleri olan tecrübeli teknik adamın, sol kanat ve forvette yine Larin - Aboubakar seçenekleri bulunuyor.

Sakatlığını atlatarak takımla çalışan N'Koudou ve fizyosterapist eşliğinde çalışan Gökhan Töre de ahzır hale gelebilirse Başakşehir maçının kadrosu 18'e çıkabilecek.


Beşiktaş'ta kadro sıkıntısı

Sergen Yalçın, Koronavirüs, Beşiktaş, DHA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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