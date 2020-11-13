Beşiktaş'ta kadro sıkıntısı

Sakatlığını atlatarak takımla çalışan N'Koudou ve fizyosterapist eşliğinde çalışan Gökhan Töre de ahzır hale gelebilirse Başakşehir maçının kadrosu 18'e çıkabilecek.

Beşiktaş , 4 gün arayla yapılan Covid-19 testlerinde 8 futbolcusunun sonucunun pozitif çıkmasıyla kadro açısından zor bir döneme girdi.

Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz

Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti

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