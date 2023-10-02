İstanbul Beşiktaş'ta yamaçtan düşen dev kaya evleri kırıp geçirip villa bahçesine düştü - Son Dakika

İstanbul Beşiktaş'ta yamaçtan düşen dev kaya evleri kırıp geçirip villa bahçesine düştü

Son Güncelleme: 02.10.2023 15:26

İstanbul Beşiktaş'ta süren yağışların ardından toprağın yumuşaması nedeniyle kopan kaya parçaları bazı evlere zarar verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evleri kırıp geçiren kayalar bir villanın bahçesine düştü.

İstanbul Beşiktaş'ta yerlerinden koparak yuvarlanan kaya parçaları bazı evlere zarar verdi. Birkaç gündür süren yağışların ardından, toprağın yumuşaması nedeniyle koptuğu öne sürülen kaya parçalarının isabet ettiği bir evin yan duvarı yıkılırken, bir evin de kömürlüğü zarar gördü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, metrelerce yuvarlanan kaya parçalarından bazılarının da bir villanın bahçesine düştüğü öğrenildi.

İstanbul Beşiktaş'ta yağışların etkisiyle yamaçtan düşen kaya evlere zarar verdi

KAYA PARÇALARI YUVARLANMAYA BAŞLADI

Olay, Kuruçeşme Mahallesi Akıncılar Aralığı Sokak'ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, birkaç gündür süren yağışların ardından yumuşayan topraktan kopan kaya parçaları, yamaçtan aşağı yuvarlanmaya başladı. Kopan parçalardan biri alt taraftaki evin yan duvarına çarparken, büyük bir kaya parçası ise istinat duvarını yıktı.

İstanbul Beşiktaş'ta yağışların etkisiyle yamaçtan düşen kaya evlere zarar verdi

EVİN KÖMÜRLÜĞÜ YIKILDI

Yuvarlanmaya devam eden kaya parçalarından bazıları da bir başka evin kömürlüğüne çarparak yıkılmasına neden oldu. Ağaçlar sayesinde hızı kesilen kaya parçaları, daha sonra bir villanın bahçesine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

İstanbul Beşiktaş'ta yağışların etkisiyle yamaçtan düşen kaya evlere zarar verdi

BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaya parçalarının tekrar yuvarlanma ihtimaline karşı bazı evlerin tahliye edildiği belirtildi.

İstanbul Beşiktaş'ta yağışların etkisiyle yamaçtan düşen kaya evlere zarar verdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam İstanbul Beşiktaş'ta yamaçtan düşen dev kaya evleri kırıp geçirip villa bahçesine düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Beşiktaş'ta yamaçtan düşen dev kaya evleri kırıp geçirip villa bahçesine düştü - Son Dakika
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