Beşiktaş'ta Konserler Yasaklandı

10.02.2026 18:07
Beşiktaş Kaymakamlığı, Zorlu PSM'deki iki konseri toplumsal tepki nedeniyle yasakladı.

(İSTANBUL) Beşiktaş Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde bugün 21.30'da "Slaughter To Prevail" isimli grup tarafından, 11 Şubat saat 21.30'da ise "Behemoth" isimli grup tarafından düzenlenecek konser etkinlikleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, yapılan çalışmalar sonucunda etkinliklerin "toplumsal değerlerle bağdaşmaması" nedeniyle birçok toplum kesimi tarafından tepkiye neden olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Beşiktaş Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde bu akşam ve yarın düzenlenecek iki etkinliği yasakladı. Kaymakamlık, bu nedenle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 22. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/Ç maddesine istinaden karar alındığını bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesinde 10 Şubat saat 21.30'da "SLOUGHTER TO PREVAIL" isimli grup tarafından ve 11 Şubat Saat 21.30'da "BEHEMOTH" isimli grup tarafından düzenlenecek olan konser etkinlikleriyle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda; etkinliklerin toplumsal değerlerimizle bağdaşmaması nedeniyle birçok toplum kesimi tarafından tepkiye neden olduğu tespit edilmiştir."

Bu nedenle; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 22. Maddeleri ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesine istinaden; Zorlu PSM ve Zorlu Center içerisinde her türlü konser, festival, toplu ve biletli program vb. diğer etkinliklerin 10.02.2026 saat: 00.01'den 11.02.2026 saat: 23.59'a kadar 2 (iki) gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
