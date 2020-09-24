Beşiktaş'ta koronavirüs tedbirleri denetimi yapıldı - Son Dakika

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koronavirüs salgını nedeniyle devam eden kontrollü sosyal hayat dönemi kapsamında ilçe genelinde denetime çıktı. Vatandaşların kurallara dikkat ettiğini ifade eden Başkan Rıza Akpolat, esnafa da sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Ülke genelinde koronavirüs salgını sonrası başlayan kontrollü sosyal hayat dönemi kapsamında vali, kaymakam ve belediye başkanları il ve ilçelerde denetim gerçekleştirdi. Beşiktaş'ta da dün Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı ilçe genelinde koronavirüs tedbirlerine ne kadar uyulduğu konusunda denetim gerçekleştirdi. Ortaköy, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Çarşı da gerçekleşen denetimlerde vatandaşların maske kurallarına uyduğu görülürken esnaf ve iş yeri sahiplerine ise masa ve sandalyeleri sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanması konusunda uyarı geldi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Beşiktaş Kaymakamımız Önder Bakan ve Emniyet Müdürümüz Ercan Çamırcı ile birlikte pandemi denetimi kapsamında ilçemizde incelemelerde bulunduk. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyan vatandaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.