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Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

19 dakika önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Antrenmana tedavisi süren Georges N'Koudou'nun katılmadığı, 19 ve 21 yaş altı milli takımlarından dönen Muhayer Oktay, Ersin Destanoğlu ve Erdoğan Kaya'nın çalışmada yer aldığı aktarıldı.

Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın'ın ise takımdan ayrı koştuğu kaydedildi.

Çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının ardından siyah-beyazlı futbolcuların, dar alanda kontrol idmanı gerçekleştirdiği belirtildi. Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği ifade edildi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:22 Kaynak: AA
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