Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Motosikletli Kurye Kaza Yaptı

Beşiktaş'ta Motosikletli Kurye Kaza Yaptı

1 saat önce

Beşiktaş'ta virajı alamayan motosikletli kurye kaza geçirdi.

Beşiktaş'ta Motosikletli Kurye Kaza Yaptı, System.String[]
Beşiktaş'ta virajı alamayan motosikletli kurye kaza geçirdi. Sağ bacağı kırılan kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Dolmabahçe Caddesi'nde saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kurye firmasında çalışan Mehmet Topuz, motosikletle, Gazhane Caddesi'nden Dolmabahçe Caddesi'ne girdiği sırada yağmurun kayganlaştırdığı zeminde virajı alamayarak kaza yaptı. Devrilen motosikletten düşen Topuz'un sağ bacağı kırıldı.

Yerde acı içinde kıvranan Mehmet Topuz'un yardımına ilk olarak, cadde üzerinde görev yapan polisler koştu. Bir başka kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alan polis, ambulans gelene kadar yaralının başından ayrılmadı.

Sağlık görevlilerinde olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kurye Topuz, ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:05 Kaynak: DHA

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