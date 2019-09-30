Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Mutlucan Zavotçu'nun sözleşmesi yenilendi
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Beşiktaş'ta Mutlucan Zavotçu'nun sözleşmesi yenilendi

1 saat önce

Beşiktaş Kadın Futbol Takımları Teknik Sorumlusu Mutlucan Zavotçu'nun sözleşmesi yenilendi.

Beşiktaş'ta Mutlucan Zavotçu'nun sözleşmesi yenilendi, System.String[]

Beşiktaş Kadın Futbol Takımları Teknik Sorumlusu Mutlucan Zavotçu'nun sözleşmesi yenilendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde düzenlenen ve Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü Necmettin Çelikhan ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımları İdari Menajeri Nergis Soyer'in de katıldığı törende Zavotçu ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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