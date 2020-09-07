Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Mario Balotelli için transfer itirafı!

Basın toplantısında transferler hakkında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Mario Balotelli hakkında da konuştu.

Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımın gündemine gelen İtalyan golcü hakkında şu sözleri kullandı;

"Bir tek Mario Balotelli transferine onay vermedim. Benim soru işaretlerim vardı, yüksek maliyeti olan bir oyuncu için bu riski almam. Siz istiyorsanız alın dedim. Maliyeti, seviyesi uygunsa kapımız herkese açık. Kararlar ortak alınıyor."