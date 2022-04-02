Beşiktaş'ta yön tabelası tehlikesi: Yol trafiğe kapandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta yön tabelası tehlikesi: Yol trafiğe kapandı

02.04.2022 13:45
Beşiktaş'ta yön tabelası tehlikesi: Yol trafiğe kapandı

BEŞİKTAŞ'ta daha önce kazada hasar alan direk kuvvetli rüzgar nedeniyle eğildi.

BEŞİKTAŞ'ta daha önce kazada hasar alan direk kuvvetli rüzgar nedeniyle eğildi. Yüzlerce aracın altından geçtiği direk ekipler tarafından sökülerek kaldırıldı. Çalışmalar nedeniyle trafik durduruldu.

Levent, Büyükdere Caddesi'nde bulunan ve daha önce trafik kazasında hasar alan, yön tabelalarının asılı olduğu direk, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yana doğru eğildi. Sallanan direğin altından geçen araçların üstüne devrilme tehlikesi nedeniyle Maslak yönü trafiğe kapatıldı, trafiğin kapatılmasıyla oluşan araç kuyruğu Balmumcu'ya kadar uzadı. İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahale ettiği direk vinç yardımıyla  söküldü. Trafik polisleri tarafından araç geçişine kapatılan yol, direğin kaldırılmasının ardından normale döndü.


Beşiktaş'ta yön tabelası tehlikesi: Yol trafiğe kapandı
Beşiktaş'ta yön tabelası tehlikesi: Yol trafiğe kapandı
Beşiktaş'ta yön tabelası tehlikesi: Yol trafiğe kapandı
Beşiktaş'ta yön tabelası tehlikesi: Yol trafiğe kapandı
Beşiktaş'ta yön tabelası tehlikesi: Yol trafiğe kapandı
Beşiktaş'ta yön tabelası tehlikesi: Yol trafiğe kapandı
YORUMLAR
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Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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