Beşiktaş'taki Cinayet
12 saat önce
Beşiktaş'ta apartman görevlisi kadını boğazını bıçakla keserek öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.
Beşiktaş
'ta apartman görevlisi kadını boğazını bıçakla keserek öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.
Etiler Mahallesi, Nispetiye Caddesi
'ndeki bir apartmanda dün işlenen cinayete ilişkin soruşturma sürüyor.
Olayın ardından kaçan şüpheli fitness hocası İ.Y, Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yakalandı.
İlçe Asayiş Büro
Amirliği'ne götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Nispetiye Caddesi'ndeki apartmanın görevlisi Nefise Dolapçı, dün, bina sakinlerinin şikayeti üzerine, giriş kattaki dairede oturan şahsı yüksek sesle komşularını rahatsız ettiği gerekçesiyle uyarmaya gitmiş, tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:01 Kaynak: AA
Baldızını Öldürdüğünü 12 Yıl Sonra İtiraf Eden Enişte, Mahkemede Suçlamaları İnkar Etti
Bakan Pakdemirli, Murat Özdemir'in İşkence Ettiği Papağanla İlgili Açıklama Yaptı
Ankaragücü Teknik Direktörü Bayram Bektaş: Beşiktaş'ta Çalışmayı Herkes İster
Tosic'in Karısı Jelena Karleusa, Mini Şortuyla Bisiklete Bindi