Beşiktaş'taki okullar yüz yüze eğitime hazır - Son Dakika

Yarın başlayacak yüz yüze eğitimin ikinci aşaması öncesi Beşiktaş Belediyesi ekipleri, ilçedeki 21 okulda bakım onarım çalışmalarını tamamladı. Ekipler, 60 okulda da dezenfeksiyon uygulaması yaparak okulları eğitime hazır hale getirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan okullarda geçtiğimiz haftalarda okul öncesi ve birinci sınıfların yüz yüze eğitimi kademeli olarak başlamıştı. Yarın da tüm köy okulları ile birlikte 2,3,4,8 ve 12'inci sınıflarda da yüz yüze eğitim Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kurallar çerçevesinde başlıyor. Bu kapsamda Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri ilçedeki 60 okulda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirerek okulların hepsini eğitime hazır hale getirdi. Fen İşleri ekipleri de öğrencilerin güvenli bir şekilde okula başlamaları için 21 okulda bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

"DEZENFEKSİYON, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI SÜREKLİ YAPACAĞIZ"

Öğrencilerin ihtiyaçlarının süreç içerisinde tamamlanacağını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, çocuklar için bütün imkanlarını kullanacaklarına dikkat çekerek, "Okullarda yüz yüze eğitimin ikinci aşaması pazartesi günü başlıyor. Öncelikle öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar dilerim. Daha önce tadilat ve onarımı tamamlanan okullarımıza ek olarak, 21 okulumuzun bakım ve onarım, 60 okulumuzun dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdik. Ailelerimiz merak etmesin öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim yapabilmesi için dezenfekte işlemleri ve bakım onarım çalışmalarını sürekli olarak yapacağız. Çocuklarımız için bütün imkanlarımızı kullanacağız. Başlattığımız 'Askıda Cihaz' kampanyamızla da ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bilgisayar, tablet ya da televizyonları ulaştırmaya başladık. Komşularımızın resmi internet sitemiz askida.besiktas.bel.tr adresine öğrencilerimiz için desteklerini bekliyoruz. Dayanışma ile bu zor günlerin üstesinden geleceğiz" diye konuştu.