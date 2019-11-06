Beşiktaş'tan Erdal Torunoğlulları için geçmiş olsun mesajı
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Beşiktaş Yönetim Kurulu üyelerinden Erdal Torunoğulları'nın bugün geçirmiş olduğu ameliyat nedeniyle siyah-beyazlı kulüpten geçmiş olsun mesajı yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
Beşiktaş Yönetim Kurulu üyelerinden Erdal Torunoğulları'nın bugün geçirmiş olduğu ameliyat nedeniyle siyah-beyazlı kulüpten geçmiş olsun mesajı yayınlandı.
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Erdal Torunoğulları, bugün planlı ve başarılı bir ameliyat geçirmiştir.Erdal Torunoğulları'na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz" denildi. - İSTANBUL
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