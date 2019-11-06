Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Erdal Torunoğlulları için geçmiş olsun mesajı
Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Erdal Torunoğlulları için geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş'tan Erdal Torunoğlulları için geçmiş olsun mesajı

7 saat önce

Beşiktaş Yönetim Kurulu üyelerinden Erdal Torunoğulları'nın bugün geçirmiş olduğu ameliyat nedeniyle siyah-beyazlı kulüpten geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

Beşiktaş'tan Erdal Torunoğlulları için geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Beşiktaş Yönetim Kurulu üyelerinden Erdal Torunoğulları'nın bugün geçirmiş olduğu ameliyat nedeniyle siyah-beyazlı kulüpten geçmiş olsun mesajı yayınlandı.


Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Erdal Torunoğulları, bugün planlı ve başarılı bir ameliyat geçirmiştir.Erdal Torunoğulları'na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Erdal Torunoğulları, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
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