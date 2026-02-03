Beşiktaş, Türk Telekom'u Ağırlayacak

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 17. haftasında yarın Türk Telekom'u ağırlayacak.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Gruplarında iki takımın da 11'er galibiyeti ve 5'er mağlubiyeti bulunurken Türk Telekom averajla ikinci, Beşiktaş GAİN ise üçüncü basamakta yer alıyor.

Siyah-beyazlılar, gruptaki son maçında konuk olduğu İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'ya 87-74 kaybetti. Türk Telekom ise sahasında Litvanya ekibi Lietkabelis'i 85-75 yenmeyi başardı.

İki Türk ekibi de son maçlar öncesinde play-off'lara kalmayı garantilemişti.