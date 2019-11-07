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Beşiktaş uzatmada kazandı

7 saat önce

Bu sonuçla, siyah-beyazlılar gruptaki 2. galibiyetini aldı.

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Bu sonuçla, siyah-beyazlılar gruptaki 2. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 2. kez sahadan yenik ayrıldı. Karşılıklı basketlere sahne olan ilk çeyreği Beşiktaş TRC İnşaat, 22-21 önde kapattı.


İkinci periyotta son anları daha iyi oynayan Spartak Moskova Region, soyunma odasına 47-43 üstün gitti.  İkinci yarıda rakibine oranla hücumda bir adım önde olan siyah-beyazlılar, son çeyreğe 69-66 önde girdi.


Mücadelenin final periyodu oldukça çekişmeli geçti. Beşiktaş TRC İnşaat, Anderson'un bitime 6 saniye kala kaydettiği basketle eşitliği sağladı: 90-90. Karşılaşmanın normal süresi 90-90 tamamlandı.


Uzatma bölümünde Anderson ve Bahar Çağlar ile oyun üstünlüğünü rakibine bırakmayan siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 102-95 kazandı.


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Hakemler: Tamas Benczur (Macaristan), Natasa Dragojevic (Karadağ), Erion Hoxhaj ( Arnavutluk)


Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 13, Anderson 31, Snytsina 26, Bahar Çağlar 21, Middleton 2, Elif Bayram 4, Melisa Korkmaz 5, Nisa Yalçın


Spartak Moskova Region: Bertsch 17, Kea 29, Kseniia Levchenko 21, Sema 13, Ogun 6, Repnikova 5, Komarova, Kurilchuk, Daria Levchenko, Nuritdinova 4


1. Periyot: 22-21


Devre: 43-47


3. Periyot: 69-66


Normal süre: 90-90


Beş faulle çıkan: 37.10 Bogicevic (Beşiktaş TRC İnşaat)

Spartak Moskova, Bahar Çağlar, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:55 
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