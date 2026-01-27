Beşiktaş Yasin Özcan\'ı Transfer Ediyor

BEŞİKTAŞ, Abraham'ın transfer karşılığında Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, genç oyuncuyu akşam saatlerinde İstanbul'a getirecek.

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için 21 milyon Euro + Yasin Özcan karşılığında Aston Villa ile anlaşmaya varmıştı. İngiliz ekibinin Anderlecht'e kiraladığı genç oyuncu, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecek. Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Yasin Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Yasin Özcan'ı taşıyan uçak bu akşam 20.40'da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır" ifadeleri kullanıldı.