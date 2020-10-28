Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

28.10.2020 19:56
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Denizlispor galibiyetiyle moral bulan ve 1 günlük izin yapan Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazıklıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleşen çalışma 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarının yapıldığı antrenman yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar yarın sabah 11.30'da yapılan çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

(İHA)

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

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