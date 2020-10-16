Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmaları ile başladı.

Pas çalışması, gruplar halinde kondisyon koşuları ve taktik çalışma ile süren idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.