Besni'nin sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika

Adıyaman Besni Kaymakamlığının organizasyonunda düzenlenen proje ve tanıtım toplantısında ilçenin sorunları ve yapılacak projeleri masaya yatırıldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar Başkanlığında düzenlenen toplantı Recep Tayip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Milletvekillerinden İbrahim Halil Fırat, Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besni Belediye Başkanı Eyüp Emre, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Besni Başkanı İsmail Sümer, belde belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda kurum amirlerinin hazırladığı sunumlarla ile Besni ilçe ve belde ve köylerinin eksikleri ve yapılanlar hakkında bilgiler verildi.

Gerçekleştirilen sunum ve toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "AK Parti farklılık gözetmeden çalışmalarını sürdüren bir partidir. Memleket hepimizin ortak memleketi bu ortak payda da bu şehre, en güzel hizmeti nasıl yapabiliriz düşüncesindeyiz. Valimize ben bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Geldiği günden beri gösterdiği duyarlılıkla, memleketin sorunlarını göz ardı etmeden çözümü için sürekli bir gayret gösteriyor. Bu toplantıları inşallah bundan sonra altı ayda bir yapacağız. Toplantılarda hem kurumlarımızın yapmış olduğu faaliyetleri, planlanan çalışmalarımızı, geleceğe dair Besni için hayallerimizi ve düşlerimizi bunları gerçekleştirmek adına neler yapabiliriz bunun istişaresini yapacağız.

Bu noktada valimiz başta olmak üzere bütün bürokratlar elinden geleni yapıyor, siyasetçiler olarak bizler burada il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız elinden geleni yapıyor. Bizlerde Ankara'da burada çözülemeyen meseleler ile ilgili her daim milletvekili arkadaşlarımız ile beraber sahadayız. İlgili bakanlıkları, ilgili genel müdürlükleri sürekli ziyaret ediyoruz. Bu konuları bu şekilde takip ettiğimiz zaman da istediğimizi alıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN