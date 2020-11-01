Best Model birincisi Bolat: Hedefim oyuncu olmak - Son Dakika

Best Model birincisi Bolat: Hedefim oyuncu olmak

01.11.2020 14:30
Best Model birincisi Bolat: Hedefim oyuncu olmak, System.String[]

İSTANBUL'da düzenlenen 33'üncü Best Model Türkiye Yarışması'nda birinci olan Oğuzhan Bolat (18), yarışmadan sonra yapımcılardan dizi teklifi geldiğini ve değerlendireceğini söyledi.

İSTANBUL'da düzenlenen 33'üncü Best Model Türkiye Yarışması'nda birinci olan Oğuzhan Bolat (18), yarışmadan sonra yapımcılardan dizi teklifi geldiğini ve değerlendireceğini söyledi.

29 Ekim'de gerçekleştirilen 33'üncü Best Model Yarışması'nda 24 rakibini geride bırakarak Türkiye birincisi olan Oğuzhan Bolat, memleketi Kahramanmaraş'a geldi. Burada ailesi ve arkadaşları tarafından karşılanan Bolat, birinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

"HEDEFİM OYUNCU OLMAK"Daha önceki Best Model yarışmalarına katılan Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy ve Kenan İmirzalıoğlu'nun oyunculukta çok başarılı olduğunu belirten Bolat, onların yolunu izlemek için 33'üncü Best Model Yarışması'na katıldığını söyledi. Yarışmaya 7 ayda hazırlandığını, pandemi nedeniyle sürekli ertelendiğini ve bu süreç içerisinde sürekli spor ve diyet yaptığını kaydeden Bolat, şöyle konuştu:

"Hedefim oyuncu olmak. O yüzden çok mutluyum. Heyecanımdan adımı söylediklerinde yürüyemedim, elim ayağım titredi. Çok mutluydum çünkü. Uzun zaman futbol oynadım, daha sonra oyunculuğa yönelip 4 ay eğitim aldım İstanbul'da. Daha sonra Best Model'e girdim. Şu an planlarım var gidince onlarla konuşacağız, anlaşacağız inşallah. Hedefimde oyunculuk var. Teklifler var; yapımcılar olsun, menajerler olsun yarışmadan sonra aradılar. Biraz kafa dinlemek için geldim, gittiğimizde hepsiyle görüşeceğiz. Şu an film teklifi yok, dizi teklifi var."


Best Model birincisi Bolat: Hedefim oyuncu olmak
Best Model birincisi Bolat: Hedefim oyuncu olmak
Best Model birincisi Bolat: Hedefim oyuncu olmak
Best Model birincisi Bolat: Hedefim oyuncu olmak
Best Model birincisi Bolat: Hedefim oyuncu olmak
Best Model birincisi Bolat: Hedefim oyuncu olmak
Best Model birincisi Bolat: Hedefim oyuncu olmak
Best Model birincisi Bolat: Hedefim oyuncu olmak
Best Model birincisi Bolat: Hedefim oyuncu olmak
Best Model birincisi Bolat: Hedefim oyuncu olmak
Best Model birincisi Bolat: Hedefim oyuncu olmak
Best Model birincisi Bolat: Hedefim oyuncu olmak

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Best Model birincisi Bolat: Hedefim oyuncu olmak - Son Dakika Magazin


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