Beton bariyere çarpan otomobil 150 metre sürüklendi: 3 yaralı - Son Dakika
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Beton bariyere çarpan otomobil 150 metre sürüklendi: 3 yaralı

13.06.2022 18:43

Kırıkkale'de beton bariyere çarpan otomobilin 150 metre sürüklendiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de beton bariyere çarpan otomobilin 150 metre sürüklendiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (19) idaresindeki 06 VZP 70 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Beton bariyere çarpıp takla atan otomobil yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından da otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(Hasan Ay/İHA)

Beton bariyere çarpan otomobil 150 metre sürüklendi: 3 yaralı
Beton bariyere çarpan otomobil 150 metre sürüklendi: 3 yaralı
Beton bariyere çarpan otomobil 150 metre sürüklendi: 3 yaralı
Beton bariyere çarpan otomobil 150 metre sürüklendi: 3 yaralı
Beton bariyere çarpan otomobil 150 metre sürüklendi: 3 yaralı
Beton bariyere çarpan otomobil 150 metre sürüklendi: 3 yaralı

YORUMLAR
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Muğla'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Muğla'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beton bariyere çarpan otomobil 150 metre sürüklendi: 3 yaralı - Son Dakika

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