Son Dakika Haberleri: Beton mikseri ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü
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Beton mikseri ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü

3 saat önce

Bilecik'te beton mikseri ile hafif ticari çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Beton mikseri ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, System.String[]
Bilecik'te beton mikseri ile hafif ticari çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyü yolunda Naim Tartar yönetimindeki 16 MED 75 plakalı hafifi ticari araç ile Erdoğan Ö. idaresindeki 11 AU 201 plakalı beton mikseri çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Naim Tartar araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen AFAD, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak İnhisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Naim Tartar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:36 Kaynak: İHA
İnhisar, Bilecik, 3. Sayfa
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