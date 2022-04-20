Beton mikserinin çarptığı genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beton mikserinin çarptığı genç hayatını kaybetti

20.04.2022 15:23
Beton mikserinin çarptığı genç hayatını kaybetti

Antalya'da yol kenarında bekleyen 26 yaşındaki genç, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Antalya'da yol kenarında bekleyen 26 yaşındaki genç, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Alanya ilçesi Yeşilöz Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında bekleyen Ömer Çelik'e (26), Y.A. idaresindeki 42 ALB 316 plakalı beton mikseri çarptı. Talihsiz genç, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede bulunan sağlık ekipleri Çelik'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcı ve olay yeri incelemelerinin ardından gencin cansız bedeni Alanya Belediyesi Morguna kaldırılırken, sürücü Y.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Beton mikserinin çarptığı genç hayatını kaybetti
Beton mikserinin çarptığı genç hayatını kaybetti

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Beton Mikseri, Ömer Çelik, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beton mikserinin çarptığı genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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