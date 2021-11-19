Beton yolda ikinci etap çalışması başladı! - Son Dakika

Ekipler, beton yol çalışmasının ikinci etabı olan Örencik-Şükranlı-Sarıcailyas-Çukurca-Yazılıkaya yolunda çalışmalara başladı.

Söz konusu mahalle yolunun bazı kısımlarının sit alanından geçtiği için Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda yolun altyapısı yapılarak yolun genişliği 7 metreye çıkarıldı. 15 Haziran 2021 tarihinde yapımına başlanılan ve çalışmalar nedeniyle bir süredir kapalı olan yol güzergahı beş ay süren çalışmalar sonucunda tamamlanarak trafiğe açıldı.

Trafiğe kapalı olan yolda alternatif güzergâhlarla ulaşım sağlanacak

Çalışmanın ikinci etabı olan Örencik-Şükranlı-Sarıcailyas-Çukurca-Yazılıkaya 26,7 kilometrelik yol güzergâhında çalışmalara devam eden ekipler, beton yol altyapı çalışmaları sebebiyle yolu araç trafiğine kapattı.Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, trafiğe kapalı olan bölgede sürücülerin mağdur olmamaları için, Kırka-Oynaş-kümbet-Yazılıkaya veya Cevizli-Bardakçı-Gökçekuyu-Kayı yol güzergâhını kullanmaları gerektiğini bildirdi.

Beton yol çalışmalarının tamamlanmasından dolayı yöre halkı adına,Kayı Mahalle Muhtarı Naci Ayaz,Gökçekuyu Mahalle Muhtarı Mustafa Kurnaz ve Yazılıkaya Mahalle Muhtarı Veysel Gündoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ettiler.