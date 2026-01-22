BEÜ'den Kick Boks'ta Türkiye Şampiyonu! - Son Dakika
BEÜ'den Kick Boks'ta Türkiye Şampiyonu!

22.01.2026 23:59
Bitlis Eren Üniversitesi'nden Muhammed Karayılan, Üniversiteler Ligi'nde Türkiye şampiyonu oldu.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), sporda elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. BEÜ'lü sporcu Muhammed Karayılan, katıldığı Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversiteler Ligi Kick Boks Türkiye Şampiyonası, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi.

Şampiyonaya 92 üniversiteden 313 erkek ve 248 kadın olmak üzere toplam 561 sporcu öğrenci katıldı.

Teknik ekipler, idareciler ve kafile başkanlarıyla birlikte organizasyonda yaklaşık 800 kişilik katılım sağlandı.

BEÜ'yü temsilen 67 kilogram full contact kategorisinde mücadele eden Muhammed Karayılan, Üniversiteler Ligi Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversite olarak öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sportif ve sosyal alanlardaki başarılarını da önemsediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Üniversitemizi temsil eden sporcumuzun Üniversiteler Ligi Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda 67 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu olması bizleri gururlandırmıştır. Bu başarı, öğrencilerimizin disiplinli çalışmasının ve üniversitemizin spora verdiği desteğin bir sonucudur. Üniversite olarak sporun geliştirilmesi ve başarılı sporcuların yetiştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Büyük bir başarıya imza atan Spor Bilimleri Fakültesinden öğrencimiz Muhammed Karayılan'ı tebrik ediyorum. Antrenörümüz Dr. Öğr. Üyesi Büşra Ulutürk ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." - BİTLİS

Kaynak: İHA

