Spor

BEÜ'lü Muhammed Karayılan, Türkiye Şampiyonu Oldu

19.01.2026 13:29
Bitlis Eren Üniversitesi öğrencisi Muhammed Karayılan, ÜNİLİG Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammed Karayılan, Burdur'da düzenlenen Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen organizasyona 92 üniversiteden 313 erkek ve 248 kadın sporcu katıldı.

Şampiyonada BEÜ'yü temsil eden Karayılan, 67 full contact kategorisinde rakiplerini eleyerek Türkiye şampiyonu oldu.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sportif ve sosyal alanlardaki başarılarını da önemsediklerini söyledi.

Elmastaş, "Üniversitemizi temsil eden sporcumuzun Üniversiteler Ligi Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda 67 kilogram kategorisinde Türkiye şampiyonu olması bizleri gururlandırmıştır. Bu başarı, öğrencilerimizin disiplinli çalışmasının ve üniversitemizin spora verdiği desteğin bir sonucudur. Üniversite olarak sporun geliştirilmesi ve başarılı sporcuların yetiştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Elmastaş, başarılı sporcu Muhammed Karayılan'ı tebrik ederek, antrenör Dr. Öğr. Üyesi Büşra Ulutürk ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

