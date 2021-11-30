BEÜ Rektörü Elmastaş, Karayolları 118. Şube Şefliğini ziyaret etti - Son Dakika

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Karayolları 118. Şube Şefliğini ziyaret etti.

Şube Şefi Remzi Duruk tarafından karşılanan Elmastaş'a, ziyaretinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı da eşlik etti.

Üniversite ve karayolları arasındaki işbirliğini önemsediklerini ve bölge müdürlüğünden gerekli desteği aldıklarını belirten Elmastaş, 2007'de kurulan üniversitenin gün geçtikçe büyüdüğünü belirtti.

Elmastaş, "Üniversitemizin daha iyi yerlere gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Üniversitemizde peyzaj çalışmaları devam ediyor. Kampüsteki yollarımızın asfaltlanmasını sağlayan Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan'a ve Karayolları Bitlis Şube Şefi Remzi Duruk'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Duruk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.