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BEÜ Rektörü Yardım, YÖKAK'ın toplantısına katıldı

54 dakika önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen '2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

BEÜ Rektörü Yardım, YÖKAK'ın toplantısına katıldı, System.String[]

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen '2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.


Toplantıya YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım ve kurul üyelerinin yanı sıra 2019 yılında değerlendirilen 45 yükseköğretim kurumunun yöneticileri katıldı.


Toplantı, Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın açılış konuşması ile başladı. Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Programı'nın kapsamı, amaçları ve çıktıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.


Açılış konuşmasının ardından YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, 2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı'na ilişkin nitel ve nicel verileri içeren bir sunum gerçekleştirdi.


Toplantı, kurum yöneticilerinin 2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı'na ilişkin görüş, öneri, değerlendirme ve izlenimlerini aktarmalarının ardından sona erdi. - BİTLİS

Bülent Ecevit Üniversitesi, Muzaffer Elmas, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:27 Kaynak: İHA
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