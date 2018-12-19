Son Dakika Haberleri: Beü ve Karabük Üniversitesi Korolarından Çok Sesli Konser

Beü ve Karabük Üniversitesi Korolarından Çok Sesli Konser

1 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Karabük Üniversitesi koroları çok sesli konser verdi.

Beü ve Karabük Üniversitesi Korolarından Çok Sesli Konser, System.String[]
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Karabük Üniversitesi koroları çok sesli konser verdi.

BEÜ Devlet Konservatuvarı Korosu ile Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Korosu, saat 20.00'de Sezai Karakoç Kültür Merkezinde verdikleri konser ile dinleyicilerle buluştu.

Dinleyicilerin yoğun katılım sağladığı konseri; ilk bölümünde Arş. Gör. Pınar Çanakçı' nın şefliğinde Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Korosu, repertuvarındaki değerli eserlerini seslendirdi.

Ardından, Melike Bolat Başoğlu şefliğinde sahne alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Korosu çoksesli olarak söyledikleri türkü ve yabancı eserlerle beğeni topladı.

Konserin son bölümünde, iki koronun beraber seslendirdiği eserler dinleyenlerden büyük ilgi gördü. Konser, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlker Kömürcü'nün koro şeflerine teşekkür belgeleri takdimi ve iki üniversitenin korolarının toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:06 Kaynak: İHA

Zonguldak, Karabük, Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel
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