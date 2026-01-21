BEUN 2025-2026 Akademik Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
BEUN 2025-2026 Akademik Toplantısı Gerçekleşti

BEUN 2025-2026 Akademik Toplantısı Gerçekleşti
21.01.2026 15:37
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Devrek MYO ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2025-2026 toplantısını yaptı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Devrek Meslek Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Devrek Meslek Yüksekokulunda gerçekleşen toplantıya; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Devrek Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İhsan Kazkondu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ersin Kanat, Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Zor, Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Karaelmas, müdür yardımcıları ve akademisyenler katıldı.

Toplantının açılışında Müdür Doç. Dr. İhsan Kazkondu, 2024-2025 Akademik Yılı'nda yapılan faaliyetler üzerine genel bir sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. Kazkondu, sunumunda; 2025-2026 Akademik Yılı'nda yapılacak olan çalışmalar, yeni akademik yıl planı, akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları, meslek yüksekokulunda tamamlanan, devam eden bilimsel ve sosyal projeler ile akademik çalışmalar hakkında detaylı bilgi aktardı. Ayrıca Kazkondu, faaliyete geçirmeyi hedefledikleri akademik projeler, öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve toplumsal etkinlikler üzerine de bilgi vererek, Devrek Meslek Yüksekokulunun gelişimine her daim destek olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür edip sözlerini tamamladı.

Doç. Dr. İhsan Kazkondu'nun konuşmasının ardından kürsüye gelen Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ersin Kanat, 2024-2025 Akademik Yılı boyunca yüksekokulda yürütülen akademik ve idari faaliyetlere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Kanat, sunumunda 2025-2026 Akademik Yılı'na yönelik planlanan çalışmalar, yeni akademik yılın yol haritası, akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları hakkında bilgi verirken; yüksekokul bünyesinde tamamlanan ve halen devam eden bilimsel, sosyal ve akademik projelere de ayrıntılı olarak değindi. Ayrıca hayata geçirilmesi planlanan yeni akademik projeler ile öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve toplumsal etkinlikler hakkında değerlendirmelerde bulunan Kanat, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun gelişimine her zaman destek veren BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Yapılan sunumların ardından Devrek Meslek Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etmesi ile devam etti.

Belge takdiminin ardından BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2024-2025 Akademik Yılı üzerine genel bir değerlendirmede bulundu. Rektör Özölçer, konuşmasında 2025-2026 akademik yılı bahar döneminin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek üniversitenin beşeri ve sosyal bilimlerden iktisadi ve uygulamalı bilimlere kadar tüm alanlarda akademik birimlerin gerçekleştireceği kayda değer faaliyetlerin önemine dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Özölçer, Devrek Meslek Yüksekokulunun ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun yalnızca akademik başarılarıyla değil; çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, ilgili sektörlerle yürüttüğü sosyal ve toplumsal projeler, bilimsel, sanatsal, tarihi ve kültürel çalışmalar ile akademik iş birliği faaliyetleriyle de önemli bir konumda olduğunu ifade etti.

Özölçer; Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programının MEDEK tarafından 4 yıl süreyle akredite edilmesi; öğrencilerin İskenderun, Rize gibi farklı şehirlerde katıldıkları gastronomi etkinliklerinde Zonguldak'ın köklü mutfak kültürünü başarıyla tanıtarak üniversitenin aşçılık alanındaki birikimini, başarılarını ve uygulama deneyimlerini yansıtmaları; Yükseköğretim Kurulu tarafından meslek yüksekokuluna verilen Engelsiz Bayrak Ödülleri kapsamında "Mavi Bayrak" almaya hak kazanılması; TÜBİTAK 2209-B programı çerçevesinde öğrenci projelerine destek sağlanması ve akademisyenlerin TÜBİTAK destekli projeleriyle önemli başarılar elde etmesiyle büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, akademik öğretimde Devrek Meslek Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun öğrencilerinin; şehrin kültürel, tarihi, ekonomik, toplumsal ve sosyolojik değerlerini özümseyerek öğrenmeleri, bu birikimle geleceğe hazırlanabilmeleri ve sürdürülebilir eğitimin gereklilikleri doğrultusunda yenilikçi yaklaşımların benimsenmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Rektör Özölçer ayrıca, ulusal ve uluslararası projelerde daha etkin rol alınması, nitelikli bilimsel yayınların artırılması ve akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Devrek Meslek Yüksekokulunun ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun akademik çalışmalarıyla şehrin sosyal ve ekonomik gelişimine sunduğu katkılarla kayda değer bir ilerleme ortaya koyduğunu belirterek, bu sürece emek veren tüm akademik ve idari personele teşekkür edip sözlerini sonlandırdı.

Devrek Meslek Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı, yapılan sunumların ve Rektör Özölçer'in değerlendirmesinin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Devrek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BEUN 2025-2026 Akademik Toplantısı Gerçekleşti

