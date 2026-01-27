BEUN İİBF 2025-2026 Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
BEUN İİBF 2025-2026 Toplantısı Gerçekleşti
27.01.2026 09:12
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı yapıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Farabi Kampüsünde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleşen toplantıya; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ferda Çakmak, dekan yardımcıları ve akademisyenler katıldı.

Toplantıda Dekan Prof. Dr. Ahmet Ferda Çakmak, 2024-2025 Akademik Yılı'nda yapılan faaliyetler üzerine genel bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Çakmak, sunumunda 2025-2026 Akademik Yılı'nda yapılacak olan çalışmalar, yeni akademik yıl planı, akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları, fakültede tamamlanan ve devam eden bilimsel ve sosyal projeler ile akademik çalışmalar hakkında detaylı bilgi aktardı. Ayrıca Çakmak, faaliyete geçirmeyi hedefledikleri akademik projeler, öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve toplumsal etkinlikler üzerine de bilgi vererek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin gelişimine her daim destek olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür edip sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. Ahmet Ferda Çakmak'ın sunumunun ardından BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2024-2025 Akademik Yılı üzerine genel bir değerlendirmede bulundu. Rektör Özölçer, konuşmasında yeni akademik yılın bahar döneminin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine hayırlı olmasını temenni ederek üniversitenin iktisadi ve beşeri bilimler, sağlık, mühendislik ve sosyal bilimler gibi tüm alanlarda akademik birimlerin gerçekleştireceği nitelikli çalışmaların önemine dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Özölçer, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin yalnızca akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda çeşitli kamu kurum kuruluşları ve ilgili sektörlerle gerçekleştirdikleri sosyal ve toplumsal çalışmalar gibi bilimsel projeler ile akademik iş birliği gibi faaliyetlerle de kayda değer bir konumda olduğunu vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Özölçer, akademik öğretimde İİBF öğrencilerinin özellikle sektör çerçevesinde çağın gerektirdiği koşulları dikkate alarak, sorun çözme kabiliyetine sahip mesleki sorumluluğunun bilincinde olan, üretken, girişimci, sosyal, akademik donanımı güçlü, toplumsal bağları gelişmiş bireyler olarak geleceğe hazırlanması ve sürdürülebilir eğitimin önemi göz önüne alınarak yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Özölçer aynı zamanda, ulusal ve uluslararası projelerde daha etkin rol alınması, nitelikli bilimsel yayınların artırılması ve akademik iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine de dikkat çekti. Rektör Özölçer, fakültenin akademik çalışmalar ile şehrin kalkınma sürecine sunduğu katkılarıyla önem arz eden gelişimine de dikkat çekerek bu gelişime değer katan tüm akademik ve idari kadroya teşekkür etti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Yerel Haberler, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

