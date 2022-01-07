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Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası - Son Dakika

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası

07.01.2022 11:45
Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası

Tekirdağ'da "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Tekirdağ'da "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende Altınokta Körler Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Kemal Yıldız'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Dernek adına açıklamayı okuyan Necmi Özgül, toplumun engellilere karşı duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Özgül, engelli olmanın kişinin tercihiyle seçtiği bir şey olmadığını ifade ederek, "Bugün böyle bir sağlık problemimiz olmasa bile yarın çeşitli nedenlerle sıkıntı yaşamayacağımızın garantisi yok. Bu nedenle görme engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, problemlerini çözmek, onlara sahip çıkarak sorunların ortak olmak insani görevimizdir. " dedi.

Mutlu bir toplumun mutlu bireylerden oluştuğunu dile getiren Özgül, "Yerel yönetimlerin ilgili kuruluşların engelliler konusunda bazı önlemler alması ve gerekli çözüm yollarını bulması gerekiyor. Engelli arkadaşlarımızın engelsiz bir hayat sürmeleri toplum olarak bizlerin elindedir. Bu açıdan gerek bireysel, gerekse kurumsal olarak her zaman engelli arkadaşların yanında olmaya özen göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar ve engelli derneklerinin üyeleri katıldı.

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Kaynak: AA

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